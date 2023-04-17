Оренбург, , 13:17 — REGNUM Бездомных собак, загрызших ребенка в Оренбурге, отпустят на улицу. Это предписывает законодательство. Об этом, как сообщается на официальном портале Оренбурга, заявил глава города Сергей Салмин.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства», — сказал Салмин.

Однако, по его мнению, такой подход неэффективен, поскольку он «не решает проблему по существу». Салмин считает, что необходимы «более радикальные меры», которые не предусмотрены нормативно-правовыми актами.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Промышленном районе Оренбурга из-за нападения стаи бездомных собак погиб восьмилетний мальчик, который гулял около гаражей. Возбуждено уголовное дело. 17 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил главам муниципалитетов отловить всех безнадзорных неучтённых собак. Кроме того, Паслер напомнил о персональной ответственности каждого главы муниципалитета в вопросе безопасности людей.