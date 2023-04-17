Песков заявил, что Путин и Шойгу не обсуждали тему освобождения Артёмовска

Москва, , 13:25 — REGNUM Тему освобождения от ВСУ Артёмовска (ДНР) президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу не обсуждали, сообщил 17 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На вопрос, обсуждалась ли в ходе встречи тема Артёмовска, его освобождения в ходе спецоперации, Песков сказал: «Нет, не говорили».

17 апреля в Кремле сообщили, что на встрече глава Минобороны доложил президенту о проведении внезапной проверки Тихоокеанского флота, которая началась 14 апреля. В учениях задействовано 167 боевых кораблей и судов обеспечения, 89 самолётов и вертолётов.

По словам Шойгу, завтра, 18 апреля, начнётся завершающий этап проверки, после чего силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации.

Президент заявил, что силы флота могут использоваться «в конфликтах на любых направлениях». Он добавил, что первый этап внезапной проверки «прошёл на очень высоком уровне».

По данным агентства «Русская весна», ВСУ стянули значительные силы для контрнаступления на Артёмовск. Атаки планируются по нескольким направлениями. Newsweek распространяет информацию о том, что российские военные вскоре полностью освободят Артёмовск от ВСУ.