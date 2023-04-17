Песков объяснил слова Путина о возможности использования ВМФ РФ в конфликтах на разных направлениях

Москва, , 13:13 — REGNUM Заявления президента России Владимира Путина по поводу возможности сил Военно-морского флота (ВМФ) на разных направлениях связаны с неспокойным окружением страны по многим направлениям. Об этом 17 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами», — сказал представитель Кремля, комментируя слова главы государства.

Он уточнил, что география такого рода региональных конфликтов хорошо известна.

«Именно вот об этом шла речь», — пояснил Песков.

Утром 17 марта Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что силы ВМФ могут быть использованы в конфликтах на любых направлениях.

Также ранее в понедельник глава государства заявил, что на данный момент имеются явные приоритеты применения Вооружённых сил России. При этом он указал, что задачу по развитию российского военного флота никто не отменял.