Ретейлер X5 покупает сети «Покупочка», «ПокупАлко» и «Га-га»

Москва, , 13:07 — REGNUM Ретейлер X5 Retail Group намерен приобрести компанию «Тамерлан» (сети «Покупочка», «ПокупАлко» и «Га-Га»), работающую в Южном федеральном округе России и в Ставропольском крае. В результате сделки Х5 получит 295 магазинов суммарной торговой площадью 124,2 тысячи кв. м и права аренды на распределительный центр в Волгоградской области площадью 30 тысяч квадратных метров. Об этом 17 апреля сообщили в компании.

В магазине X5 Group X5 Retail Group

«X5 Group сообщает о достижении договорённостей по приобретению компании «Тамерлан» […] Соответствующее ходатайство одобрено Федеральной антимонопольной службой РФ», ― указано в сообщении.

В рамках сделки X5 приобретает 100% ООО «Тамерлан». При этом сумма сделки не раскрывается.

Летом 2014 года X5 уже хотела купить ООО «Тамерлан», однако сделка так и не состоялась. В октябре того же года X5 приобрела самарскую сеть группы.

Как сообщало ИА REGNUM, а России закрыли все магазины торговой сети «Карусель» через 19 лет после её основания наиболее крупным в России продовольственным ретейлером X5 Group, который является владельцем сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Как уточнила президент группы Екатерина Лобачева, такое решение было принято ещё два года назад с учётом мирового опыта в сфере розничных продаж из-за существенного изменения поведения потребителей.