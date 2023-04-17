Песков не смог подтвердить сведения об удалении деклараций с сайтов министерств

Москва, , 13:06 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 17 апреля не смог подтвердить информацию о том, что с сайтов министерств начали удалять декларации за последние 15 лет.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Про удаление за все последние годы ничего не знаю, мы ничего не удаляли с нашего сайта, надо обращаться в каждое министерство», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в установленные сроки сданы все декларации в соответствующие контрольные подразделения, где они и изучаются.

Дмитрий Песков отметил, что вся база для антикоррупционной работы сохраняется, эта работа продолжается последовательно. Главным является не публикация, а то, что подается декларация.

«Все проверки организуются так же скрупулёзно, как и раньше», — подчеркнул представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал 6 февраля закон о публикации деклараций депутатов в обобщенном виде. Согласно документу, в открытом доступе теперь будет только обобщенная статистическая информация о предоставлении сведений о доходах парламентариев.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил 31 марта, что публикация деклараций сотрудников администрации главы государства о доходах в 2023 году не предусматривается. Он отметил, что все декларации будут сданы до конца года и проверены антикоррупционным отделением.