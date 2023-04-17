Москва, 17 апреля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами в понедельник, 17 апреля, прокомментировал закон об установке московского времени в новых регионах, подписанный Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я думаю, [это. — Прим. ред.] прежде всего географический [смысл решения. — Прим. ред.]. И, конечно, даже если это не подразумевалось, с нашей точки зрения, символизм, и это очень правильно», — сказал официальный представитель Кремля.

Закон о московском часовом поясе в новых регионах глава государства Владимир Путин подписал 14 апреля. Таким образом, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую и Херсонскую области включили в состав территорий, образующих вторую часовую зону (московское UTC+3). Ранее в этих областях действовало киевское время (UTC+2 в зимний период и UTC+3 — в летний).

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли в конце сентября 2022 года. Жители регионов после включения в состав Российской Федерации жили по московскому времени.