Песков подчеркнул, что РФ проводит учения в строгом соответствии с международным правом

Москва, , 13:05 — REGNUM Все учения Вооруженных сил России проводятся в строгом соответствии с международным правом. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правительство Японии выразило протест России в связи с планами провести ракетные учения с 18 по 22 апреля в районе южной части Курильских островов. Пресс-секретарь президента заверил, что учения Россия проводит, соблюдая все международные договорённости.

«Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, внезапная проверка проводится с целью наращивания способности вооружённых сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что в ходе внезапной проверки силами Тихоокеанского флота будут проведены учения по поиску и уничтожению подлодок условного противника. Кроме того, будут осуществлены практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.