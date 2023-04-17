* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 12:58 — REGNUM В администрации президента России не стали комментировать приговор, вынесенный публицисту Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом), которого суд признал виновным в государственной измене и распространении фейков про российскую армию. Об этом 17 апреля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы никогда не комментируем судебные решения, не будем это делать и на сей раз», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Московский городской суд приговорил журналиста Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил публицисту штраф в размере 400 тысяч рублей, запрет на журналистскую деятельность сроком на семь лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.

Он обвиняется в госизмене и распространении фейков про российскую армию. По данным следствия, публицист оказывал помощь организациям из стран — членов НАТО, которая расценивается как направленная против безопасности России. За услуги он получал 30 тысяч долларов в месяц.

Сторона защиты намерена обжаловать вынесенный приговор в апелляционной инстанции.