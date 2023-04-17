Российский военнослужащий рассказал о десантниках на квадроциклах, уничтожающих технику ВСУ

Артемовск, , 12:45 — REGNUM Бойцы Воздушно-десантных войск России на квадроциклах уничтожают технику ВСУ с помощью противотанковых управляемых ракет. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным Коммерс в интервью «Комсомольской правде».

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Выявляем позицию, группа экипируется, подъезжает на точку, отстреливаемся, поражаем и уезжаем. Не больше минуты занимает. В зависимости от дальности. Три километра ракета летит около 15 секунд. Такой блуждающий ПТУР — быстро, манёвренно», — рассказал боец.

Как уточнил Коммерс, подразделения работают на донецком направлении СВО, под Соледаром на северном фланге Артёмовска.

Артёмовск является одной из наиболее горячих точек специальной военной операции. Командование ВСУ держит Артёмовск «живыми щитами» из своих военных, а не грамотной обороной и фортификацией. Киев отправляет всё новые и новые подразделения. Украинские войска несут чудовищные потери в Артёмовске и бросают тела убитых, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. 14 апреля на телеканале «Россия 1» он пояснил: точно потери невозможно учесть: тела остаются лежать на земле, их не забирают.

Подразделения ВДВ сковывали действия ВСУ на флангах штурмовых отрядов, информировал 16 апреля представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.