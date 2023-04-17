Военный эксперт Леонков объяснил, почему Киев вряд ли начнет контрнаступление на Артёмовск

Москва, , 12:41 — REGNUM В Артёмовске нет никаких стратегических и важных целей для Украины, поэтому было бы бессмысленно отправлять туда 80 тыс. бойцов ВСУ, уверен военный аналитик Алексей Леонков.

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее 17 апреля СМИ сообщили об усилении ВСУ в зоне Артёмовска и о возможном контрнаступлении украинской армии на этом направлении. По информации ЧВК «Вагнер», Киев запланировал отправить в район города до 80 тыс. бойцов ради деблокирования Артёмовска.

В беседе с ИА REGNUM эксперт объяснил, почему не верит сообщениям о деблокировании Артёмовска (Бахмут) украинской армией. По его мнению, в этом нет смысла для ВСУ.

«Борьба за развалины бессмысленна. А Артёмовск, Лисичанск или Северодонецк сейчас не похожи на военные трофеи, они сильно разрушены. В районе Бахмута украинская армия понесла очень серьёзные потери благодаря тому, что у России там тотальное огневое превосходство. И отправлять туда, «на убой», 80 тыс. солдат может только безумец! Им (ВСУ — ред.) нужна другая цель, ради которой они начнут развивать такое большое наступление. Например, Киев обозначал другие главные задачи — перерезать сухопутный коридор с Крымом или на крайний случай захватить Запорожскую АЭС. Эти цели будут иметь значимость и международный резонанс. А воевать за камни смысла нет», — объяснил свою позицию Леонков.

Кроме того, военный аналитик считает невозможным размещение 80-тысячной армии противника в пределах Артёмовска.

«В той агломерации, которая окружает Бахмут, расположить такое количество бойцов просто нереально. Там негде спрятаться и разместить крупную технику так, чтобы не заметила наша разведка. И к тому же Воздушно-космические силы России таких цифр не подтверждают. Те, кто сообщил эти данные, не являются подразделением Минобороны РФ», — подытожил эксперт.

Ранее один из российских бойцов рассказал, что командование ВСУ держит Артёмовск «живыми щитами» из своих военных, а не грамотной обороной и фортификацией. Киев отправляет в «бахмутскую мясорубку» всё новые и новые подразделения.