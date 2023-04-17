Артём Дзюба назвал самый популярный футбольный клуб

Москва, , 12:30 — REGNUM В России самым популярным футбольным клубом является «Спартак». Такое мнение в беседе с «РБ Спорт» высказал нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба.

Артем Дзюба Дарья Драй © ИА REGNUM

Футболист, который играл за обе команды, назвал дискуссионным вопрос, какой клуб в стране самый популярный.

«Каждый будет кричать своё мнение. Я думаю, что «Зенит» очень сильно сейчас набирает ход, думаю, за счёт своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за «Спартак» больше людей болеет», ― указал Дзюба.

При этом он добавил, что и у «Зенита» много фанатов.

«Это, действительно, движущая сила», ― подчеркнул нападающий «Локомотива».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля футболисты московского «Спартака» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги обыграли «Торпедо» со счётом 2:1. После этой игры «Спартак» в турнирной таблице чемпионата занимает третье место (отставание от «Зенита» — девять очков, но у петербуржцев есть игра в запасе), «Торпедо» располагается на последней, 16-й позиции (13 очков).