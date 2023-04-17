Площадь пожара в кафе на западе Москвы увеличилась до 600 кв м, обрушилась кровля

Москва, , 12:26 — REGNUM Площадь пожара на западе Москвы на Бережковской набережной превысила 600 кв. м. Об этом сообщает источник ИА REGNUM.

Пожарная машина Дарья Драй © ИА REGNUM

По полученной информации, обрушения кровли составляют 400 кв. м.

Во второй части горящего здания находится тюнинг авто-ателье. В нём хранятся литиевые аккумуляторы. Внутри помещения начались взрывы. Пожарных вывели на безопасное расстояние.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предположительно возгорание произошло в кафе. Здание находится рядом с домом №20А, в котором располагается академия Роскосмоса.