Площадь пожара в кафе в Москве увеличилась до 600 кв метров
Москва, 17 апреля 2023, 12:26 — REGNUM Площадь пожара на западе Москвы на Бережковской набережной превысила 600 кв. м. Об этом сообщает источник ИА REGNUM.
По полученной информации, обрушения кровли составляют 400 кв. м.
Во второй части горящего здания находится тюнинг авто-ателье. В нём хранятся литиевые аккумуляторы. Внутри помещения начались взрывы. Пожарных вывели на безопасное расстояние.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предположительно возгорание произошло в кафе. Здание находится рядом с домом №20А, в котором располагается академия Роскосмоса.