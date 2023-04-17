Площадь пожара в кафе в Москве увеличилась до 600 квадратных метров
Площадь пожара в кафе на западе Москвы увеличилась до 600 «квадратов», обрушилась кровля
Москва, 17 апреля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Площадь пожара на западе Москвы на Бережковской набережной превысила 600 квадратных метров. Об этом сообщил источник ИА REGNUM.
Дарья Драй ИА REGNUM
Пожарная машина
По полученной информации, площадь обрушения кровли составляет 400 «квадратов».
Во второй части горящего здания находится тюнинг-автоателье. В нём хранятся литиевые аккумуляторы. Внутри помещения начались взрывы. Пожарных вывели на безопасное расстояние.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предположительно возгорание произошло в кафе. Здание находится рядом с домом №20А, в котором располагается академия Роскосмоса.