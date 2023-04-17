Хартум, 17 апреля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Пятнадцать человек, в том числе гражданка России с ребёнком, оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в столице Судана Хартуме. Люди не могут выйти из-за обстрелов, сообщил епископ Александрийской православной церкви митрополит Нубийский и всего Судана Савва телеканалу ERT-1.

Christopher Michel Хартум

«Мы находимся в здании митрополии, не в церкви», — сказал митрополит, добавив, что из-за обстрелов не могут выйти 15 человек, православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребёнком.

По его словам, в митрополии есть продовольствие, чтобы пережить несколько дней, однако вода и электричество отключены. Кроме того, он рассказал, что на улице слышны выстрелы и опасно подходить к окнам.

Уточняется, что у тех, кто заблокирован в митрополии, нет информации о том, что происходит снаружи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Судане с 13 апреля происходят боестолкновения. Армия Судана и спецназ обвинили друг друга 15 апреля в нападении на штабы, произошли столкновения. Позднее появились сообщения об авиаударах армии по штабу спецназа и окружении президентского дворца армейской бронетехникой. Спецназ заявил о взятии под контроль аэропортов в Хартуме и Мероэ. Командование спецназа призвало народ «объединиться в этот критический исторический момент» и осудить действия армии.

По данным на 17 апреля, общее число погибших увеличилось до 97 человек. Количество раненых в стране также выросло до 365 человек.