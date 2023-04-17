Киев, 17 апреля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего начальника вокзала города Херсона. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Местного жителя обвинили в «пособничестве государству-агрессору». По данным спецслужб, мужчина, чьё имя не называется, «помогал России перебрасывать военные эшелоны» на Украину. В СБУ сообщили, что после начала российской специальной военной операции подозреваемый «вступил в ряды местной оккупационной администрации России», после чего его назначили начальником вокзала, входившего в состав созданного Россией унитарного предприятия «Херсонские железные дороги».

«Он участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России до захваченного в то время Херсона. Для этого отдавал преступные предписания своим подчинённым», ― говорится в сообщении службы безопасности.

Мужчине грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте сотрудники СБУ задержали трёх жителей Херсонской области по обвинению в участии в организации референдума по воссоединению региона с Россией. В ведомстве отметили, что подозреваемые пытались скрываться от правосудия, однако спецслужбы установили их местонахождение и задержали. Обвиняемым грозит до десяти лет тюрьмы и конфискация имущества.