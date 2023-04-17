В Москве у горящего здания возле академии Роскосмоса рухнула кровля
Москва, 17 апреля 2023, 12:10 — REGNUM У горящего здания на Бережковской набережной в Москве обрушилась кровля площадью 100 квадратных метров, сообщил 17 апреля источник ИА REGNUM.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Горение распространилось на площадь более 200 «квадратов».
На месте работают пожарные, людей в здании, которое находится рядом с академией Роскосмоса, нет. Не исключена угроза дальнейшего распространения пожара.