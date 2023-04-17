Москва, , 12:10 — REGNUM У горящего здания на Бережковской набережной в Москве обрушилась кровля площадью 100 квадратных метров, сообщил 17 апреля источник ИА REGNUM.

Пожарная машина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Горение распространилось на площадь более 200 «квадратов».

На месте работают пожарные, людей в здании, которое находится рядом с академией Роскосмоса, нет. Не исключена угроза дальнейшего распространения пожара.