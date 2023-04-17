Москва, 17 апреля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. У горящего здания на Бережковской набережной в Москве обрушилась кровля площадью 100 квадратных метров, сообщил 17 апреля источник ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарная машина

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Горение распространилось на площадь более 200 «квадратов».

На месте работают пожарные, людей в здании, которое находится рядом с академией Роскосмоса, нет. Не исключена угроза дальнейшего распространения пожара.