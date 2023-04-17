Комитет Госдумы поддержал уголовное наказание за помощь в исполнении антироссийских решений

Москва, , 12:31 — REGNUM Введение уголовного наказания за помощь в исполнении антироссийских решений одобрено Конституционным комитетом Госдумы.

Комитет поддержал уголовное наказание за помощь в исполнении решений, введённых против России, сообщает РИА Новости В случае, если эта поправка будет принята, исполнение антироссийских решений будет караться штрафом в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок.

Поправка предполагает внесение изменений в УК РФ, который предлагается дополнить статьёй «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов».

Уголовное наказание будет введено за содействие в исполнении решений таких организаций.

10 апреля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил внесение изменений в законодательство, предусматривающее пожизненное лишение свободы за госизмену.