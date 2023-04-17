Москва, 17 апреля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Конституционный комитет Госдумы поддержал введение уголовного наказания за помощь в исполнении антироссийских решений, сообщили РИА Новости.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

В случае, если Госдума и Совфед эту поправку примут, исполнение антироссийских решений будет караться штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей.

Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок.

Поправка предполагает внесение изменений в УК РФ, который предлагается дополнить статьёй «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов».

Уголовное наказание планируется ввести за содействие в исполнении решений таких организаций.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 10 апреля одобрил внесение изменений в законодательство, предусматривающее пожизненное лишение свободы за госизмену.