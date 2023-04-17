Москва, 17 апреля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Блогер Артём Тарасов 14 апреля заявил, что российский боец смешанных единоборств и профессиональный боксёр Александр Емельяненко находится в предынсультном состоянии.

. Валерий Шарифулин/ТАСС Российский спортсмен Александр Емельяненко

«Алкоголь — зло. Емельяненко находится в предынсультном состоянии. Ходит еле живой, и это очень печально, потому что легенда на наших глазах гаснет», — описал Тарасов самочувствие спортсмена в интервью Sport24.

Также он обратился к брату бойца Фёдору Емельяненко с призывом помочь младшему брату.

Неделю назад, 6 апреля, Александр Емельяненко устроил в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге пьяный дебош, из-за чего был задержан вылет авиарейса в Москву. Уточнялось, что спортсмен находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позднее команда боксёра принесла извинения.

В последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре 2022 года, когда проиграл блогеру Святославу Коваленко. В рамках MMA на счету 41-летнего россиянина 28 побед и 10 поражений. Также один бой с его участием завершился ничьей.