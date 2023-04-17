Екатеринбург, 17 апреля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Второго подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками городской спецшколы в Екатеринбурге, арестовал Чкаловский районный суд. Об этом 17 апреля сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«По решению суда он проведёт с 15 апреля по 11 июня в Кировградской колонии для несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе суда.

14 апреля из-за происшествия в школе №124 Екатеринбурга возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемыми по которому проходят двое подростков. Первого из них арестовали в тот же день.

Также позднее в пятницу один из мальчиков, обучающихся в спецшколе, рассказал, что ученики спецшколы в Екатеринбурге после «товарищеских судов» насиловали сверстников, такой метод «воспитания» применял один из преподавателей. Он утончил, что воспитатель, которому около 70 лет, заставлял одних подростков «зачуханить» или «опустить» других.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Подмосковье 11-летняя школьница рассказала психологу, что на протяжении нескольких месяцев её насиловал родной дядя. Мать ребёнка ни о чем не подозревала, так как она была занята на работе.