Москва, 17 апреля, 2023, 11:38 — ИА Регнум. «Политические махинации» США и Великобритании привели к тому, что возможность формирования центра сил в Европе с участием России утрачена на десятилетия. Об этом 17 апреля заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» в Доме Российского исторического общества.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«На ближайшие десятилетия оказалась утраченной возможность конструктивного сотрудничества с участием России», — сказал Галузин.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Великобритания всегда опасалась сближения России с Францией и Германией. Так, нынешнее обострение противостояния России с ЕС, как считает Михаил Галузин, на руку англосаксам. По словам замминистра иностранных дел, теракт на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» показал, на что готовы пойти те, кто не заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве России с указанными европейскими странами.

Ранее 17 апреля заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин также отметил, что украинские власти целенаправленно уничтожают все связи с Россией. Дипломат подчеркнул, что на Украине переписывают учебники истории, русофобы запрещают литературные и музыкальные произведения, сносят объекты культуры.