Найденную мертвой в ручье в Тихвине 16-летнюю школьницу насиловал и истязал 19-летний дядя

Тихвин, Ленинградская область, , 11:36 — REGNUM Школьницу, которую нашли мёртвой в Тихвине Ленинградской области, изнасиловал родной дядя. Об этом 17 апреля со ссылкой на источник сообщили «Известия».

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Причастность 19-летнего брата матери погибшей к преступлению удалось установить по переписке, которую мать 16-летней школьницы нашла в её телефоне. Как следует из сообщений, издевательства над девочкой со стороны дяди продолжались с мая по декабрь 2022 года.

Прочитав переписку, мать подростка написала заявление на брата в полицию.

В ходе экспертизы, проведенной в морге, удалось выяснить, что несовершеннолетняя скончалась от асфиксии.

По данным следствия, тело несовершеннолетней девочки обнаружили в ручье под железнодорожным мостом города Тихвина Ленинградской области 13 апреля. На место происшествия выехали следователи, криминалисты, эксперты и сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 11-летняя школьница рассказала психологу, что на протяжении нескольких месяцев её насиловал родной дядя. Мать ребёнка ни о чем не подозревала, поскольку была занята на работе.

Психолог передала информацию в полицию. Сейчас девочка находится в семейном центре помощи. В отношении 42-летнего родственника школьницы проводится доследственная проверка.

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