Донецк, , 11:32 — REGNUM В результате обстрела города Донецка Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины повреждено здание общежития. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы повреждения здания общежития шахты имени Челюскинцев по улице Полухина», — говорится в распространённом сообщении.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось, что факт обстрела Петровского района города Донецка был зафиксирован в 08:50 по местному времени. Всего со стороны ВСУ было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины 15 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. При этом 14 из 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня и артиллерии калибра 155 и 122 миллиметра ВСУ совершили на донецком направлении.