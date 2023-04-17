Екатеринбург, 17 апреля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Ивдельский городской суд арестовал начальника местного ГИБДД Максима Анисимкова по обвинению в вымогательстве и получении взятки. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

В сообщении, которое приводит ТАСС, уточняется, что Ивдельский городской суд избрал меру пресечения начальнику местного отдела ГИБДД по обвинению в преступлении, которое предусмотрено пунктами «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана по 11 июня 2023 года включительно», — говорится в сообщении. Отмечается, что судебное постановление пока не вступило в законную силу.

По информации следователей, 11 апреля Анисимковым были получены денежные средства за непривлечение к административной ответственности лиц, которые нарушили правила дорожного движения. По указанной статье ему грозит до 12 лет заключения и штраф до шестидесятикратной суммы взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Советский районный суд Брянска арестовал экс-заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую. Её обвиняют в преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).