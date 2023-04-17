Москва, 17 апреля, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний, обходя тем самым запрет на полёты в воздушном пространстве Польши, сообщил портал Onet 17 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

«Только сегодня пять самолётов пролетят над Польшей по маршруту Москва — Стамбул. Маршрут полёта проходит через Августов, Белосток, Люблин и Жешув», — говорится в статье.

Отмечается тот факт, что многие авиакомпании, популярные среди туристов, несмотря на закрытие неба над Европой для граждан России, по-прежнему организовывают рейсы в Россию и из неё. В том числе речь идёт и о турецком перевозчике Turkish Airlines.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявлял, что в стране в 2023 году ожидают увеличения потока российских туристов. Чавушоглу подчеркнул, что туризм является важной составляющей сотрудничества Анкары с Москвой.

О решении властей Польши закрыть небо для российских авиакомпаний 25 февраля 2022 года сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. По его словам, подобные санкционные меры введены в связи с началом проведения Россией специальной военной операции.