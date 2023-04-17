Бюджетные расходы на магистральную инфраструктуру в России упали в 2,4 раза

Москва, , 11:15 — REGNUM В России в первом квартале текущего года резко сократилось бюджетное финансирование строительства и модернизации магистральной инфраструктуры. Об этом 17 апреля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Sherpa Group.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что за отчётный период темпы освоения средств из бюджета по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КП) замедлились. Так, согласно исследованию, по сравнению с январём — мартом 2022 года наблюдается падение в 2,4 раза. Подрядчики на госстройках (железнодорожная инфраструктура, автомагистраль Европа — Западный Китай, объекты Северного морского пути) получили 33,2 миллиарда рублей.

«Это 20,7% от общей суммы, заложенной на реализацию плана в 2023 году», ― указано в публикации.

Для сравнения: в 2022 году правительство выделило на такие проекты на 35% средств больше, чем в 2021 году.

Как заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, в первом квартале наблюдались беспрецедентные бюджетные расходы, и на этом фоне динамика выделенных строителям денег выглядит неблагоприятной.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» ведётся строительство автомагистрали М-12 «Восток», которая свяжет Москву и Казань. Работы идут с опережением графика. Движение по М-12 полностью откроют в конце текущего года. Время в пути сократится вдвое и займет всего шесть с половиной часов вместо 12.

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