Москва, 17 апреля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. В России в первом квартале текущего года резко сократилось бюджетное финансирование строительства и модернизации магистральной инфраструктуры. Об этом 17 апреля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Sherpa Group.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Отмечается, что за отчётный период темпы освоения средств из бюджета по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КП) замедлились. Так, согласно исследованию, по сравнению с январём — мартом 2022 года наблюдается падение в 2,4 раза. Подрядчики на госстройках (железнодорожная инфраструктура, автомагистраль Европа — Западный Китай, объекты Северного морского пути) получили 33,2 миллиарда рублей.

«Это 20,7% от общей суммы, заложенной на реализацию плана в 2023 году», ― указано в публикации.

Для сравнения: в 2022 году правительство выделило на такие проекты на 35% средств больше, чем в 2021 году.

Как заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, в первом квартале наблюдались беспрецедентные бюджетные расходы, и на этом фоне динамика выделенных строителям денег выглядит неблагоприятной.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» ведётся строительство автомагистрали М-12 «Восток», которая свяжет Москву и Казань. Работы идут с опережением графика. Движение по М-12 полностью откроют в конце текущего года. Время в пути сократится вдвое и займет всего шесть с половиной часов вместо 12.