Москва, , 10:57 — REGNUM В возрасте 60 лет скончался российский актёр Юрий Ашихмин, сыгравший в фильме «Обитаемый остров» Фёдора Бондарчука. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила знакомая актёра Алла Вагина в социальных сетях.

По её словам, Юрий Ашихмин умер в прошедший четверг, 13 апреля, в больнице после продолжительной борьбы с болезнью.

В кино актёр дебютировал в 1993 году, сыграв второстепенную роль в «Пленниках удачи». позднее Ашихмин также снимался в таких фильмах и сериалах как «Трудно быть Богом», «Раскол», «Бумажный солдат», «Русская симфония» и «Воровка».

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели актёра Молодёжного театра на Фонтанке Вадима Волкова, которого, предположительно, сбил молодой человек на электросамокате.