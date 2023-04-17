Братислава, 17 апреля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Власти Словакии закончили передачу украинской армии всех 13 обещанных истребителей МиГ-29. Об этом 17 апреля сообщил министр обороны республики Ярослав Надь на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Coert van Breda МиГ-29

«Тринадцать МиГов уже на Украине», — написал он в своём сообщении.

Надь уточнил, что пилоты ВСУ перегнали четыре указанных истребителя на украинскую территорию ещё в марте текущего года, а остальные девять поставили Киеву по земле.

Как сообщало ИА REGNUM, Братислава и Киев 17 марта заключили соглашение о передаче украинским военным 13 истребителей МиГ-29. В посольстве России в Словакии назвали поставку Украине произведённой в СССР техники незаконной.

Правительство Германии 13 апреля также разрешило Польше передать Киеву истребители из запасов бывшей ГДР. По данным газеты газеты Suddeutsche Zeitung, это пять самолётов МиГ-29.