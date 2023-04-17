Москва, , 10:55 — REGNUM В Москве из окна жилого дома выпал ребёнок. Об этом 17 апреля сообщил источник ИА REGNUM.

Открытое окно Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Уточняется, что малолетний мальчик упал на козырёк подъезда с четвёртого этажа в столичном районе Чертаново Центральное.

Инцидент произошёл на улице Чертановской, в доме № 38. Пострадавшему недавно исполнилось два года.

«Ребёнка доставали в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у него перелом руки и черепно-мозговую травму», ― добавил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в посёлке Шексна Вологодской области маленький ребёнок сорвался с карниза и упал со второго этажа многоэтажного дома. Его спас школьник, который проходил мимо многоэтажки.

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