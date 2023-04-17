Замглавы МИД РФ Галузин: Киев уничтожает всё, что связывает Россию и Украину

Москва, , 11:01 — REGNUM Украинские власти целенаправленно уничтожают все связи с Россией, заявил заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин в ходе научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом».

«Нынешние украинские власти уничтожают всё, что каким-либо образом связывало наши страны», — заявил Галузин. При этом Киев стремится исказить историю, «переформатировать восприятие России и Украины в исторической ретроспективе».

На Украине переписывают учебники истории, русофобы запрещают литературные и музыкальные произведения, сносят объекты культуры, отметил дипломат.

По словам Галузина, Украина и Россия остаются «в мировом общественном сознании» единой культурно-исторической общностью, которая «может переживать периоды турбулентности, но всегда неизбежно воссоединяется в одно целое».

В своём послании Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о попытках Запада сделать из Украины «анти-Россию».

На Украине продолжается снос памятников под флагом «декоммунизации». Так, в Одессе в конце марта демонтирован памятник Владимиру Ленину. В Полтаве сносят памятники Александру Пушкину, Герою Советского Союза Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину.