Оренбург, 17 апреля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил главам муниципалитетов отловить всех безнадзорных неучтённых собак после гибели 15 апреля восьмилетнего мальчика. Руководитель региона написал об этом 16 апреля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Безнадзорные неучтённые собаки

По словам Паслера, имеющиеся в законодательстве меры недостаточны, а чипирование животных — это не гарантия безопасности людей.

Глава региона сообщил о нападениях собак, возвращённых в среду обитания, и добавил, что власти области направляли предложения по изменению соответствующего закона в правительство страны.

«Сейчас всем главам муниципалитетов необходимо ещё раз незамедлительно провести обследование территорий, отловить всех безнадзорных неучтенных собак. Опираться стоит и на информацию от жителей», — написал он.

Кроме того, Паслер напомнил о персональной ответственности каждого главы муниципалитета в вопросе безопасности людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Промышленном районе Оренбурга из-за нападения стаи бездомных собак погиб восьмилетний мальчик, который гулял около гаражей. Возбуждено уголовное дело.

Также в воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить и расследовать уголовное дело после жалоб жителей Краснодарского края на нападения агрессивных собак. В 2023 году от бродячих животных пострадали не менее одиннадцати жителей Кубани.