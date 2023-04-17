Глава СК поручил доложить о расследовании гибели ребёнка от нападения собак
Оренбург, 17 апреля 2023, 10:43 — REGNUM Руководитель Следственного управления оренбургского СК Вячеслав Зудерман доложит председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину о ходе расследования дела, возбуждённого после гибели ребёнка в результате нападения стаи бездомных собак в Оренбурге. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба ведомства
По версии следствия, трагедия произошла 16 апреля. Стая бездомных собак напала на мальчика, гулявшего возле своего дома, неподалёку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города. Ребёнок скончался на месте.
Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности, повлекшей смерть человека. По итогам расследования следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в Оренбурге.
Как сообщало ИА REGNUM, бездомные собаки загрызли мальчика в Промышленном районе Оренбурга 16 апреля. После произошедшего губернатор региона Денис Паслер заявил, что в области отловят всех неучтённых собак, территории будут обследованы. Соответствующее поручение дано главам муниципалитетов Оренбургской области.
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