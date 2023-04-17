Бастрыкину доложат о расследовании гибели растерзанного собаками ребёнка в Оренбурге

Оренбург, , 10:43 — REGNUM Руководитель Следственного управления оренбургского СК Вячеслав Зудерман доложит председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину о ходе расследования дела, возбуждённого после гибели ребёнка в результате нападения стаи бездомных собак в Оренбурге. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба ведомства

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По версии следствия, трагедия произошла 16 апреля. Стая бездомных собак напала на мальчика, гулявшего возле своего дома, неподалёку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города. Ребёнок скончался на месте.

Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности, повлекшей смерть человека. По итогам расследования следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в Оренбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, бездомные собаки загрызли мальчика в Промышленном районе Оренбурга 16 апреля. После произошедшего губернатор региона Денис Паслер заявил, что в области отловят всех неучтённых собак, территории будут обследованы. Соответствующее поручение дано главам муниципалитетов Оренбургской области.

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