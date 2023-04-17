Москва, , 10:35 — REGNUM Пожар произошёл в образовательном учреждении № 1158 в Москве. Как стало известно ИА REGNUM, возгорание возникло из-за короткого замыкания.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Инцидент произошёл в районе Северное Чертаново по адресу Сумской проезд, дом 19 А. Площадь пожара составила 2 кв м.

Короткое замыкание произошло в электрощитке. Администрация образовательного учреждения эвакуировала детей до приезда пожарных самостоятельно. В результате никто не пострадал.

Прибывший на место пожарный расчёт ликвидировал возгорание.

Как сообщало ИА REGNUM, около 500 человек эвакуировали из-за пожара в здании школы в Приморском крае 6 апреля. Из образовательного учреждения до приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 488 человек, в том числе 444 ребенка. К моменту прибытия пожарного расчёта на место происшествия наблюдалось задымление на первом и втором этажах школы. В здании произошло возгорание электрощита.