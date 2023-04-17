Луганск, 17 апреля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Два подростка получили ранения в результате взрыва неизвестного устройства в Луганской Народной Республике. Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Согласно полученной информации, инцидент произошел вечером 16 апреля в 20:30 в городе Ровеньки посёлок Новодарьевка, Вальяновский щебкарьер (полигон). В приемное отделение Ровеньковской центральной городской больницы доставили подростков 2008 года рождения с диагнозом «минно-взрывная травма».

Уточняется, что один ребёнок находится в операционном отделении с проникающими осколочными ранениями грудной клетки. У него также повреждено левое легкое. Второй пострадавший подросток получил осколочные ранения лба, грудной клетки и бедра. В больнице его поместили в травматологическое отделение.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ днём 12 марта обстреляли город Перевальск в ЛНР из реактивной системы залпового огня HIMARS. При обстреле использовали ракету М30А1, начинённую подшипниками В результате ранения получили двое детей, медики оценивают их состояние как стабильно тяжёлое.