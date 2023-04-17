Гладков подтвердил, что пожары в Белгородской области произошли из-за действий украинских войск

Белгород, , 10:03 — REGNUM Пожары, которые произошли на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе в ночь на 17 апреля, начались из-за действий украинских войск. Об этом 17 апреля заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеосообщении, которое размещено на его странице в соцсети «ВКонтакте.

Белгород Андрей Черкасский © ИА REGNUM

«Вчера на территории области ночью произошло два пожара. Причина — действия наших противников. Я надеюсь, что вы меня поймёте, — более подробной информацией поделиться не могу, потому что наше общение проходит в прямом эфире, а значит, информация будет поступать и нашим врагам», — сказал он.

Гладков подчеркнул, что в результате произошедшего никто не пострадал, и уточнил, что местные власти начали разбираться в причинах этих происшествий и будут стараться максимально быстро ликвидировать все технические последствия инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вячеслав Гладков написал, что два пожара, которые возникли на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе, оперативно ликвидированы. Также он поблагодарил за это сотрудников МЧС и лично начальника главного управления МЧС РФ по региону.