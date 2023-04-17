Донецк, , 09:55 — REGNUM Вооружённые силы Украины в боях за Артёмовск используют «бронированных мутантов» — переделанную боевую бронетехнику неизвестного назначения. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам военкоров, у бронемашины на базе советского танка Т-64 отсутствует башня с крупнокалиберным орудием. При этом «бронемутант» вооружён пулемётом и обвешан динамической защитой первого поколения «Контакт-1».

Некоторые участники дискуссии в Сети предположили, что подобные машины являются необычной версией бронированной ремонтно-эвакуационной машины, предназначенной для эвакуации застрявшей или повреждённой тяжёлой техники.

Накануне появились первые кадры с американскими бронированными машинами пехоты Bradley в зоне специальной военной операции. На видео запечатлены несколько БМП модели M2A2 ODS-SA.