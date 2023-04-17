Минфин и ЦБ намерены ввести лимит на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих компаний

Москва, , 09:53 — REGNUM ЦБ и Минфин России рассматривают возможность введения ежемесячного лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по покупке бизнеса, уходящего из страны, сообщили «Ведомости».

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

Информацию также подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, предполагается, что механизм будет «плавающий», без привязки «к сумме». Минфин и раньше вводил определенные условия покупки валюты по крупным сделкам, которые могут дестабилизировать рынок, добавил директор департамента финансов.

«Мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам», — отметил Чебесков.

Рубль начал слабеть в начале апреля, достигнув минимумов апреля 2022 года. Так, за две недели доллар укрепился на 5,4%, до 81,79 рубля, евро подорожал на 7,11%, до 90,2 рубля, юань — на 5,45%, до 11,28 рубля. В ЦБ падение рубля связали с низким уровнем экспортной выручки в начале года. Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин подчеркнул, что позднее «динамика будет более гладкая».

По данным газеты, из-за низкой ликвидности иностранной валюты на внутреннем рынке крупные покупки приведут к резкому изменению курса рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве финансов России изучают возможности реинвестирования средств, которые не забирают инвесторы из недружественных стран. Глава ведомства Антон Силуанов рассказал 14 апреля, что для иностранных компаний планируется ввести налог в размере 10% на продажу бизнеса в России Силуанов добавил, что в России заинтересованы в работе иностранного бизнеса. Отмечается, что если иностранные компании продолжают работать, то российские власти не препятствуют выводу части дивидендов за рубеж.