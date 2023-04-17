Москва, 17 апреля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. ЦБ и Минфин России рассматривают возможность введения ежемесячного лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по покупке бизнеса, уходящего из страны, сообщили «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Информацию также подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, предполагается, что механизм будет «плавающий», без привязки «к сумме». Минфин и раньше вводил определенные условия покупки валюты по крупным сделкам, которые могут дестабилизировать рынок, добавил директор департамента финансов.

«Мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам», — отметил Чебесков.

Рубль начал слабеть в начале апреля, достигнув минимумов апреля 2022 года. Так, за две недели доллар укрепился на 5,4%, до 81,79 рубля, евро подорожал на 7,11%, до 90,2 рубля, юань — на 5,45%, до 11,28 рубля. В ЦБ падение рубля связали с низким уровнем экспортной выручки в начале года. Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин подчеркнул, что позднее «динамика будет более гладкая».

По данным газеты, из-за низкой ликвидности иностранной валюты на внутреннем рынке крупные покупки приведут к резкому изменению курса рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве финансов России изучают возможности реинвестирования средств, которые не забирают инвесторы из недружественных стран. Глава ведомства Антон Силуанов рассказал 14 апреля, что для иностранных компаний планируется ввести налог в размере 10% на продажу бизнеса в России Силуанов добавил, что в России заинтересованы в работе иностранного бизнеса. Отмечается, что если иностранные компании продолжают работать, то российские власти не препятствуют выводу части дивидендов за рубеж.