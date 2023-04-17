Геническ, Херсонская область, 17 апреля, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Артиллеристы Вооружённых сил России уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области миномёт калибра 120 мм и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» украинских войск. Об этом 17 апреля рассказал журналистам представитель экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

«Ночью артиллерийским огнём в районе Новодмитриевки уничтожена РСЗО БМ-21 с боекомплектом, потери: три погибших военных ВСУ», — сказал он.

Представитель экстренных служб добавил, что накануне российская артиллерия уничтожила своим огнём миномёт калибра 120 мм с боекомплектом и расчётом, в результате чего три украинских военных погибли и ещё четверо были ранены.

Как сообщалось, 14 апреля офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным Бык рассказал, что на херсонском направлении в составе ВСУ действуют немецкие танки Leopard. Российским войскам удалось уничтожить одну из немецких боевых машин.

Проведение спецоперации ВС России, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Как неоднократно заявляли представители российского руководства, она будет продолжена до достижения всех поставленных целей.