Вашингтон, 17 апреля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Бывший офицер ВМС США Сара Билс причастна к распространению в интернете секретных данных американской разведки, пишет The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

По данным издания, Билс вела в соцсетях паблик Donbass Devushka, «сыгравший ключевую роль в распространении разведывательных документов» и данных Пентагона, попавших в интернет.

Два дня назад, 15 апреля, Билс сообщила, что она — одна из ведущих паблика Donbass Devushka. В Telegram этот канал обнародовал четыре файла с секретными данными. По словам Билс, она также участвовала в сборе средств через этот канал и размещала подкасты.

Американка не назвала остальных причастных к ведению паблика. Билс служила на одной из военно-морских авиабаз США до конца 2022 года.

В начале апреля в Сети было опубликовано несколько секретных документов Пентагона о состоянии ВСУ и о планах НАТО содействовать военной помощи Киеву. По одной из версий американской стороны, документы могут быть фальшивыми, намеренно «просочившимися» в интернет для нанесение ущерба интересам Вашингтона.

По словам представителя Конгресса США Майкла Тернера, после утечки информации Киев может изменить свои планы военных действий. Как 15 апреля заявил американский президент Джо Байден, в Вашингтоне должны быстро разобраться с делом об утечке.