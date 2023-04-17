Токио, 17 апреля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Мужчину, которого задержали 15 апреля после ЧП с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передали в прокуратуру. Об этом 17 апреля сообщил телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Отмечается, что сотрудники полиции считают, что брошенный задержанным Рюдзи Кимурой в сторону главы правительства страны предмет, а также такой же предмет, находившийся у него на момент задержания в руке, а затем — на земле, являлся самодельным трубчатым взрывным устройством. Об этом, по данным правоохранителей, говорят изъятые из жилища подозреваемого взрывчатое вещество, трубки и инструменты.

Также указывается, утром 17 апреля задержанного, который подозревается в «силовой попытке помешать проведению рабочего процесса», доставили в окружную префектуру Вакаямы.

Это второй на протяжении последнего года инцидент в Японии, когда самодельное оружие применяется для атаки на высокопоставленного политика. Так, 8 июля 2022 года в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стреляли из самодельного оружия. Позднее политик скончался после нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в ходе публичного выступления Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался громкий взрыв. Глава японского правительства в результате этого не пострадал и сразу был эвакуирован в безопасное место.