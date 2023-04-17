Вашингтон, 17 апреля, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональда Трамп получил 15,4 миллиона долларов на проведение предвыборной кампании за две недели до голосования большого жюри присяжных в Нью-Йорке, принявших решение предъявить ему обвинение по делу о подлоге финансовых документов. Об этом 16 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на штаб предвыборной кампании бывшего американского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам представителей штаба экс-президента США, такое увеличение количества пожертвований на проведение предвыборной кампании Трампа является свидетельством того, как сильно сплотились его сторонники после предъявления обвинений бывшему президенту страны.

Отмечается, что, как утверждает телеканал, проблемы юридического характера стали для Трампа полезными в политической и финансовой сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Трамп назвал «лучшим в истории» день, когда ему были предъявлены обвинения судом в Нью-Йорке. По его словам, арест и обвинения положительно повлияли на его планы по участию в президентских выборах в 2024 году, а его рейтинги ещё никогда не были такими высокими

Также 5 апреля экс-президенту США предъявили обвинения в финансовых махинациях по 34 пунктам. В совокупности максимальный срок, который может грозить политику по всем пунктам, теоретически составляет 136 лет заключения.