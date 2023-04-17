Представитель МИД РФ: Польша разговаривает с Украиной, пока она нужна ей как инструмент против РФ

Москва, , 09:32 — REGNUM Заявление министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды по поводу запрета на импорт украинского зерна в Польшу и его транзита в третьи страны официальный представитель МИД Мария Захарова назвала очень показательным. В своем Telegram-канале 17 апреля она отметила, что подобный запрет характерен «с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии». По словам Захаровой, когда граница будет стёрта, а остатки Украины поглощены Варшавой, с местным населением вообще никто не будет разговаривать. Сейчас подобный диалог происходит потому, что пока Украина ещё нужна Польше, как субъект, как антироссийский инструментарий, считает представитель МИД РФ.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Акции протеста против ввоза в Польшу зерна с Украины фермеры начали в конце 2022 года. Дело в том, что зерно, которое формально должно перенаправляться из Варшавы в другие государства, оседает в стране, что приводит к снижению цен и убыткам фермеров. Аналогичные схемы используются в ряде других стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Венгрии, Чехии, Болгарии, Румынии. Немедленного запрета поставок продуктов и зерна с Украины в Словакию потребовал накануне, 16 апреля, бывший председатель правительства страны, представитель Социал-демократической партии Роберт Фицо. Он считает, что импорт дешёвой украинской сельхозпродукции создаёт угрозу для национального рынка.

Сегодня, 17 апреля, начнутся переговоры о зерновом экспорте украинской продукции с Польшей, 19 апреля — с Румынией, 20-го — со Словакией, известил министр аграрной политики Украины Николай Сольский в эфире всеукраинского телемарафона.

По информации СМИ, Польша после пасхальных праздников начинает скупку зерна на государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины. Это решение раскритиковали пользователи в соцсети. Они интересуются, почему жители Польши должны платить за лень, разгильдяйство и воровство властей. Их также интересует вопрос, кто оплатит фермерам понесённые убытки.

Тем временем британское издание Express назвало запрет Польши на импорт украинского зерна «ударом в спину в тяжёлый момент».