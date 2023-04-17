Артемовск, , 09:18 — REGNUM Порядка 80 тысяч украинских боевиков планирует бросить командование ВСУ на деблокаду Артёмовска, сообщает 17 апреля «Русская весна».

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что группировка численностью до 80 тысяч боевиков, которые формируют ударные группы для фланговых ударов в направлении Северска и Попасной, сосредоточена в районе населённых пунктов Звановка, Раздоловка и Весёлая.

Другой фланговый удар планируется в направлении городов Дебальцево и Константиновка. Ударные группы находятся в районе Константиновки, Торецка и Дылеевки.

Также ВСУ планируют удар по Артёмовску с севера, сосредоточив силы в районах Рай-Александровки, Малиновки и Славянска. Для деблокирования с юга ВСУ разместили силы в районах Николаевки, Константиновки и Предтечино.

Отмечается, что ВСУ нарастила силы артиллерии, причём зафиксирована техника как советского (2А65, 2С7), так и западного производства (в том числе М777, САУ Paladin и Krab, Panzer 2000, РСЗО HIMARS).

По данным российских военкоров, ВСУ использует в боях в районе Артёмовска неопознанные бронемашины на базе танка Т-64. Накануне, 16 апреля, российские военные освободили за сутки ещё два квартала Артёмовска.