Москва, , 09:10 — REGNUM Российский газ, исходя из политических соображений, признан в Европе ресурсом «нон грата». Об этом в интервью РИА Новости 17 апреля сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Юрий Сентюрин.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Недорогой и экологичный природный газ, который Россия добросовестно поставляла десятилетиями европейским потребителям и на котором во многом основывалось благополучие экономик стран Евросоюза, по политическим соображениям был объявлен «ресурсом нон грата», — сказал посол.

По его словам, к перераспределению долей поставщиков голубого топлива привело принятие односторонних рестрикций (ограничений производства, продажи и экспорта) странами Европейского союза.

Также Сентюрин отметил, что подобные действия привели к вынужденным экономическим издержкам, так как многие европейские станы, включая ФРГ, Францию, Италию и Нидерланды, помимо закупки дорогого американского газа, продолжают инвестировать в строительство, расширение и обслуживания терминалов по приёму сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин в интервью газете Corriere della Sera 17 апреля заявил, что страна фактически преодолела зависимость от российского газа, сократив долю поставок голубого топлива из России с 40% до 10%.