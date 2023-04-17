Число погибших в результате столкновений в Судане выросло до 97
Хартум, 17 апреля 2023, 09:09 — REGNUM Общее число погибших в ходе боестолкновений в Судане увеличилось до 97 человек. Об этом 17 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на суданский профсоюз врачей.
«По меньшей мере 97 гражданских лиц были убиты … после начала боевых действий в Судане», — говорится в сообщении.
Уточняется, что количество раненных в результате столкновений в стране возросло до 365 человек. Ранее 17 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в результате столкновений в Судане, которые происходят с 13 апреля, погибли 83 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) погибли в Судане во время боестолкновений между армией и спецназом.
После этого ВПП ООН временно прекратила свою работу в стране. По словам директора организации Синди Маккейн, ВПП ООН не может работать в стране, если безопасность команды и партнёров не гарантирована. Также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал привлечь к ответу виновных в гибели трёх сотрудников организации.