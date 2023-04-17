Reuters: число жертв в результате столкновений в Судане возросло до 97 человек

Хартум, , 09:09 — REGNUM Общее число погибших в ходе боестолкновений в Судане увеличилось до 97 человек. Об этом 17 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на суданский профсоюз врачей.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

«По меньшей мере 97 гражданских лиц были убиты … после начала боевых действий в Судане», — говорится в сообщении.

Уточняется, что количество раненных в результате столкновений в стране возросло до 365 человек. Ранее 17 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в результате столкновений в Судане, которые происходят с 13 апреля, погибли 83 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) погибли в Судане во время боестолкновений между армией и спецназом.

После этого ВПП ООН временно прекратила свою работу в стране. По словам директора организации Синди Маккейн, ВПП ООН не может работать в стране, если безопасность команды и партнёров не гарантирована. Также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал привлечь к ответу виновных в гибели трёх сотрудников организации.