Петропавловск-Камчатский, 17 апреля, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Советские и российские дальние противолодочные самолёты Ту-142 Тихоокеанского флота России провели учения по поиску, классификации и отслеживанию субмарин и подводных лодок условного противника. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Алексей Даничев/РИА Новости Противолодочный самолет Ту-142

«В рамках внезапной проверки экипажи противолодочных самолётов Ту-142 отработали в назначенном морском районе задачи по предназначению — поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учений также были выполнены полёты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе, отработана слаженность действий в полёте при отсутствии наземных средств аэронавигации.

Тихоокеанский флот был поднят и приведён в высшую степень боевой готовности утром 14 апреля. В рамках внезапной проверки, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ТОФ выполнит торпедные, артиллерийские и ракетные стрельбы.