Москва, 17 апреля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт России, согласно прогнозу Министерства экономического развития, к 2026 году благодаря частичному восстановлению потребительского спроса на фоне роста заработных плат вырастет на 2,8%. Об этом свидетельствуют данные, приведённые РБК 17 апреля.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Здание Министерства экономического развития РФ

В ходе совместного заседания коллегий с Минфином глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что в 2023 году ожидается рост ВВП на 1,2%.

«Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%. Главным образом — за счёт восстановления потребительского спроса», — сказал Решетников.

По его словам, рост российской экономики в 2023 году будет видимым, ожидается рост не только валового внутреннего продукта, но и инвестиций.

Ранее существенный рост российского ВВП также спрогнозировал президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 11 апреля. По словам главы государства, прогноз социально-экономического развития России улучшен на фоне позитивной статистики.